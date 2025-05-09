09 Mayıs
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Gaziantep FK-Alanyaspor
20:00
09 Mayıs
Wolfsburg-Hoffenheim
21:30
09 Mayıs
Las Palmas-Rayo Vallecano
22:00
09 Mayıs
AC Milan-Bologna
21:45
09 Mayıs
Willem-Heracles
21:00
09 Mayıs
Nürnberg-FC Köln
0-01'
09 Mayıs
Preussen Muenster-Hertha Berlin
0-01'
09 Mayıs
Sporting Charleroi-Westerlo
21:45
09 Mayıs
Sturm Graz-RB Salzburg
20:30
09 Mayıs
Coventry City-Sunderland
22:00

Borussia Dortmund'a yeni Bellingham!

Borussia Dortmund, Sunderland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Jobe Bellingham ile ilgileniyor.

calendar 09 Mayıs 2025 18:11 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 18:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund'a yeni Bellingham!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Borussia Dortmund, eski oyuncusu Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham ile ilgileniyor.

DORTMUND İLGİLENİYOR

Sky'da yer alan habere göre, Dortmund, Sunderland forması giyen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Jobe Bellingham'ın Dortmund'a oynamaya sıcak baktığı ancak kariyerinin bir sonraki adımında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda forma giymek istediği kaydedildi.

Sunderland'in ise genç orta saha oyuncusu için bonservis beklentisinin 25 milyon euro olduğu belirtildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun kulübü Sunderland ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Sunderland'de 40 maçta süre bulan Bellingham, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.