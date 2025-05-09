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Muğlaspor'da kongre kararı

Muğlaspor, 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Muğla ekibi 2'nci Lig'de de hedefe oynayan bir takım kurmak adına olağanüstü genel kurul kararı aldı.

calendar 09 Mayıs 2025 15:07
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Muğlaspor'da kongre kararı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon olan Muğlaspor, 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Muğla ekibi 2'nci Lig'de de hedefe oynayan bir takım kurmak adına olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz tesislerimizde gerçekleştirdiği toplantıda 2'nci Lig'de daha güçlü ve emin adımlarla hedefe gitme yolunda olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Kulübümüzün kongresi 3 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Haziran'da yapılacaktır" denildi.
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