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Anderson Talisca: "Tadic ile aramızda bir şey yok"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcü oyuncusu Anderson Talisca, 4-1 kazandıkları RAMS Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Mayıs 2025 22:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca: 'Tadic ile aramızda bir şey yok'
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, RAMS Başakşehir'i 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Talisca, "Bizim için pozitif bir maç oldu. İyi bir maç çıkardık. Hocamızın stratejilerini iyi bir şekilde yansıttık. Verilmeyen penaltı pozisyonlarımız vardı ama biz ona rağmen goller attık." ifadelerini kullandı.

"TADIC İLE ARAMIZDA HERHANGİ BİR ŞEY YOK"

Dusan Tadic ile maç sırasında yaşadıkları tartışmayla ilgili olarak gelen soruya Talisca, "Maç içinde bunlar olabiliyor. Hepimizin ortak amacı Fenerbahçe'nin iyiliği. Şu anda maç bitti zaten. Herhangi bir şey yok aramızda." cevabını verdi.

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