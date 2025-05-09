09 Mayıs
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Gaziantep FK-Alanyaspor
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09 Mayıs
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21:30
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Las Palmas-Rayo Vallecano
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Willem-Heracles
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Nürnberg-FC Köln
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09 Mayıs
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21:45
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09 Mayıs
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Jose Mourinho: "Sıfır puan alsak da ikinci bitireceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir maçı öncesi konuştu.

calendar 09 Mayıs 2025 19:28 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 19:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho: 'Sıfır puan alsak da ikinci bitireceğiz'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ BİTİRECEĞİZ"

Portekizli teknik adam, "4 maçımız kaldı ve ikinci bitireceğiz. 4 maçta 12 puan alsak da 0 alsak da ikinci bitireceğiz ama vereceğimiz çok şey var." dedi.

"TAKIMIMI EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLADIM"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Takımımı en iyi şekilde hazırladım. Bizler profesyoneliz. Mağlubiyet bizi üzdü ama bizim işimiz bu. Hepimiz bu kulübü umursuyoruz, taraftarımızı umursuyoruz. Zorlu bir hafta oldu ama çok iyi bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler." ifadelerini kullandı.

"BU LOGOYU ONURLANDIRMAMIZ GEREK"

Sezonun geri kalan bölümü için konuşan Mourinho, "Önümüzde 4 maç var. 4 maç boyunca bu logoyu temsil edeceğiz. Bu logoyu onurlandırmamız gerekiyor. Antrenman ve maçlarda her şeyi vermeliyiz. Bizler de acı çekiyoruz ama profesyonel olarak acı çekiyoruz. Taraftarımıza saygı duyuyoruz. Önümüzde 12 puan var. Bu 12 puan bizim lig sıralamamızdaki yerini değiştirmeyecek ama hissiyatımızı belirleyecek." dedi.
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