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Manisa Basket hayati deplasmanda

Manisa Basket, Büyükçekmece deplasmanından galibiyetle dönüp ligde kalma umutlarını son haftaya taşımak istiyor.

calendar 09 Mayıs 2025 16:31
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Manisa Basket hayati deplasmanda
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Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçında 2 galibiyet alarak bitime 2 hafta kala kurtuluş yarışında umutlanan Manisa Basket cumartesi hayati öneme sahip deplasmanda Büyükçekmece'ye konuk olacak.

İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde son 2 maça 9 galibiyetle düşme potasında giren Manisa ekibi kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

Manisa Basket mağlup olur, rakipleri Darüşşafaka ve Karşıyaka ise hafta sonu oynayacakları maçları kazanırsa bitime 1 hafta kala küme düşen taraf olacak.

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