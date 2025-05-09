Manisa Basket hayati deplasmanda

Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçında 2 galibiyet alarak bitime 2 hafta kala kurtuluş yarışında umutlanan Manisa Basket cumartesi hayati öneme sahip deplasmanda Büyükçekmece'ye konuk olacak.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde son 2 maça 9 galibiyetle düşme potasında giren Manisa ekibi kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.
Manisa Basket mağlup olur, rakipleri Darüşşafaka ve Karşıyaka ise hafta sonu oynayacakları maçları kazanırsa bitime 1 hafta kala küme düşen taraf olacak.
İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde son 2 maça 9 galibiyetle düşme potasında giren Manisa ekibi kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.
Manisa Basket mağlup olur, rakipleri Darüşşafaka ve Karşıyaka ise hafta sonu oynayacakları maçları kazanırsa bitime 1 hafta kala küme düşen taraf olacak.