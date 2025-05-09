Galatasaray'da final sonrası kupa mesajı!

Galatasaray'da Göksenin Köksal ve Buğrahan Tuncer, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki finali değerlendirdi.



Göksenin Köksal, "Gerçekten çok mutluyuz. Bunu hak ettik. Finale kaldık. Sene başından beri hedefimiz Final Four'du. Tenerife, çok tehlikeli bir takım. 15 sayıdan geri döndük. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. Özellikle taraftarımıza da teşekkür ediyoruz." dedi.



Buğrahan Tuncer ise, "Çok iyi mücadele ettik. Avrupa'da daha iyi oynuyoruz. 15 sayıdan geri döndük. Rakip, bu ligin en iyi takımlarından biri. Çok iyi mücadele ettik. Çok iyi oynadık ve çok iyi bir galibiyet elde ettik. Kupayı da getireceğiz kulübümüze ve ülkemize!" sözlerini sarf etti.



