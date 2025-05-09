MHK açıkladı: VAR'da değişiklik!

MHK, Süper Lig'in 35. haftasından itibaren yabancı VAR'la birlikte yeni düzenlemelere gidildiğini açıkladı.



Yapılan açıklama şu şekilde:



"Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir.



Operasyonel gereklilikler doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecektir."



