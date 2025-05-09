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MHK açıkladı: VAR'da değişiklik!

MHK, Süper Lig'in 35. haftasından itibaren yabancı VAR'la birlikte yeni düzenlemelere gidildiğini açıkladı.

calendar 09 Mayıs 2025 21:05 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 21:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
MHK açıkladı: VAR'da değişiklik!
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MHK, Süper Lig'in 35. haftasından itibaren yabancı VAR'la birlikte yeni düzenlemelere gidildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir.

Operasyonel gereklilikler doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecektir."

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