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Arda Güler ve Lamine Yamal, Konya'da karşılaşacak!

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki İspanya maçı Konya'da oynanacak. Arda Güler ve Lamine Yamal bir kez daha rakip olacak.

calendar 09 Mayıs 2025 14:31 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 14:43
Haber: AA
Arda Güler ve Lamine Yamal, Konya'da karşılaşacak!
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül'de İspanya ile yapacağı maç, Konya'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, E Grubu'nun ikinci haftasında İspanya ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. 

- Lamine Yamal, Türkiye'de olacak

Son dönemde dünya futbolunun en çok konuştuğu isimlerden biri olan 17 yaşındaki İspanyol yıldız Lamine Yamal, Konya'da A Milli Takımımıza karşı forma giyecek. 

- Arda Güler ve Lamine Yamal'ın düellosu

Arda Güler ile Lamine Yamal'ın karşı karşıya geleceği maç, tüm dünyadaki futbolseverler tarafından büyük bir ilgi ile takip edecek.



- Konya'da 9. randevu

A Milli Futbol Takımı, Konya'da 7'si resmi olmak üzere 8 maça çıktı.

Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 15 kez fileleri havalandıran milliler, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri'nde Hollanda ile İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ettiği maçlara ev sahipliği yaptı.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Milli takım, ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan'a konuk olacak.

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