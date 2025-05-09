Arteta: 'Liverpool'u alkışlayacağız'

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, ligde Liverpool ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Arteta, şampiyon olan Liverpool'u alkışlayacaklarını söyledi. Mikel Arteta, "Bunu hak ettiler. En iyi takım onlardı. Birisi sizden daha iyiyse, buna saygı duymalısınız." ifadelerini kullandı.



İngiltere Premier Lig'de daha önce de Chelsea, Liverpool'u alkışlamıştı.



Liverpool ve Arsenal, 11 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek.



