Şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan ve kötü günler geçiren Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Sarı-Lacivertliler'in transfer listesinde ise Arsenal'de forma giyen Thomas Partey'in olduğu öne sürülüyor.
Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcu için sezon sonu harekete geçeceği ve menajerine şartlarının sorulacağı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
31 yaşındaki ön liberonun sözleşmesinin yıl bitiminde sona erecek olması da transferin gerçekleşme olasılığını yükseltiyor.
ARTETA İSTEMİYOR
Arsenal'in hocası Mikel Arteta, Partey'in oyun sistemine uymadığını defalarca belirtmişti. Bundan dolayı yeni sözleşme yapılmasına sıcak bakılmadığı bilinen detaylar arasında yer alıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Arsenal formasıyla 49 maça çıkan Partey, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Sarı-Lacivertliler'in transfer listesinde ise Arsenal'de forma giyen Thomas Partey'in olduğu öne sürülüyor.
Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcu için sezon sonu harekete geçeceği ve menajerine şartlarının sorulacağı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
31 yaşındaki ön liberonun sözleşmesinin yıl bitiminde sona erecek olması da transferin gerçekleşme olasılığını yükseltiyor.
ARTETA İSTEMİYOR
Arsenal'in hocası Mikel Arteta, Partey'in oyun sistemine uymadığını defalarca belirtmişti. Bundan dolayı yeni sözleşme yapılmasına sıcak bakılmadığı bilinen detaylar arasında yer alıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Arsenal formasıyla 49 maça çıkan Partey, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.