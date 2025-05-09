09 Mayıs
Başakşehir-Fenerbahçe
0-273'
09 Mayıs
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-180'
09 Mayıs
Wolfsburg-Hoffenheim
1-09'
09 Mayıs
Las Palmas-Rayo Vallecano
22:00
09 Mayıs
AC Milan-Bologna
21:45
09 Mayıs
Willem-Heracles
0-137'
09 Mayıs
Nürnberg-FC Köln
1-2
09 Mayıs
Preussen Muenster-Hertha Berlin
2-0
09 Mayıs
Sporting Charleroi-Westerlo
21:45
09 Mayıs
Sturm Graz-RB Salzburg
3-148'
09 Mayıs
Coventry City-Sunderland
22:00

Yakup Sekizkök: "Finalde favori biziz"

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki finali değerlendirdi.

calendar 09 Mayıs 2025 20:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yakup Sekizkök: 'Finalde favori biziz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki finali değerlendirdi.

Yakup Sekizkök, "Önemli olan bizim kendimizin favorisi olmamız, Galatasaray çıktığı her maçta favoridir. Finalde de böyle olacak. Bu tip maçlarda iniş çıkışlar olabilir. Hücumda bir bölüm bocaladık ama geri döndük! Kafamızdaki planı tamamen sahada uyguladık." dedi.

Sekizkök, "Üçüncü periyotta aldığımız risklerin doğru olduğunu gördük. Savunmada her şeyi durduramadık belli başlı riskler aldık ve savunmayı oturttuk. 4. periyotta ise Tenerife ritim kaybetti ve rahatladık. Bugün biz daha iyi oynadık ve hak ettik. Başladığımız işi bitirip kupayı almak istiyoruz. Oyuna giren herkes çok iyi oynadı. Wallace sakatlık sonrası ilk defa ciddi bir maçta oynadı. Buğra ilk yarı istediği sayıları bulamadı ama ikinci yarı daha istekli ve güvenli oynadı. Buğra'nın oynaması gereken oyun bu." ifadelerini kullandı.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.