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Altekma'da Maksim Buculjevic uzattı

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Sırp pasör Maksim Buculjevic'in yönetimle masaya oturarak sözleşmesini 2 yıl uzattığı bildirildi.

calendar 09 Mayıs 2025 15:05
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Altekma'da Maksim Buculjevic uzattı
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Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Sırp pasör Maksim Buculjevic'in yönetimle masaya oturarak sözleşmesini 2 yıl uzattığı bildirildi. 

İzmir temsilcisinde 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında oynadıktan sonra ülkesinde Vojvodina Novi Sad, Polonya'da ise Slepsk Malow Suwalki formaları giyen 33 yaşındaki voleybolu sezon başında yuvaya dönmüştü.

Buculjevic'in yeni sezonda da kadroda yer alacağı bildirildi. Yeni sezonda ilk kez Balkan Kupası'nda mücadele edecek Altekma'da kaptanlık görevini üstlenen Sırp voleybolcu toplamda takımdaki 4'üncü sezonunu geçirecek.
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