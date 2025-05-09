Merve Terim'den Fenerbahçe'ye tepki!

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir – Fenerbahçe maçı öncesi Sarı-Lacivertli kulübün paylaştığı maç afişine tepki gösterdi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Merve Terim, şu ifadeleri kullandı:
"O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra 'Fatih Terim' yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi."
Paylaşımı kısa sürede çok sayıda ilgi gören Merve Terim, Galatasaray taraftarlarından da destek gördü.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Merve Terim, şu ifadeleri kullandı:
"O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra 'Fatih Terim' yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi."
Paylaşımı kısa sürede çok sayıda ilgi gören Merve Terim, Galatasaray taraftarlarından da destek gördü.
Fatih Terim'in kızı Merve Terim'in paylaşımı; "O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra 'Fatih Terim' yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi." pic.twitter.com/jR83yOtVLy
— Sporx (@sporx) May 9, 2025