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Merve Terim'den Fenerbahçe'ye tepki!

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'nin paylaştığı maç afişine tepki gösterdi.

calendar 09 Mayıs 2025 16:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Merve Terim'den Fenerbahçe'ye tepki!
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Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir – Fenerbahçe maçı öncesi Sarı-Lacivertli kulübün paylaştığı maç afişine tepki gösterdi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Merve Terim, şu ifadeleri kullandı:

"O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra 'Fatih Terim' yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi."

Paylaşımı kısa sürede çok sayıda ilgi gören Merve Terim, Galatasaray taraftarlarından da destek gördü.

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