09 Mayıs
Başakşehir-Fenerbahçe
1-4
09 Mayıs
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Hoffenheim
2-2
09 Mayıs
Las Palmas-Rayo Vallecano
0-176'
09 Mayıs
AC Milan-Bologna
2-185'
09 Mayıs
Willem-Heracles
1-2
09 Mayıs
Nürnberg-FC Köln
1-2
09 Mayıs
Preussen Muenster-Hertha Berlin
2-0
09 Mayıs
Sporting Charleroi-Westerlo
4-388'
09 Mayıs
Sturm Graz-RB Salzburg
4-2
09 Mayıs
Coventry City-Sunderland
1-178'

Fenerbahçe'de kalacak mı; Skriniar cevap verdi

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Skriniar, RAMS Başakşehir'i 4-1 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

calendar 09 Mayıs 2025 22:16 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 22:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kalacak mı; Skriniar cevap verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, RAMS Başakşehir'i 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Mücadelede 1 gol atan Skriniar, "Gol pozisyonuyla ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Top önüme geldi ve golü attım. Golden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Kalan maçlarda bu şekilde devam etmeliyiz. Ligi kapatabileceğimiz en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

Skriniar, kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya, "Şu an transferle ilgili konuşmak zor. Daha 3 maçımız var. Bu 3 maçı bitirdikten sonra her şeyi değerlendirmek için zamanımız olacak. Ben Fenerbahçe'de herkes tarafından destek gördüm. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Şu an 3 maça odaklıyız." cevabını verdi.

Milan Skriniar, "Bu galibiyeti Mert Hakan'a atfetmek istiyorum. Kendisi bir ameliyat oldu. Mert Hakan, bu galibiyet senin için." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.