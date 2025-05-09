09 Mayıs
Başakşehir-Fenerbahçe
1-4
09 Mayıs
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Hoffenheim
2-2
09 Mayıs
Las Palmas-Rayo Vallecano
0-178'
09 Mayıs
AC Milan-Bologna
2-187'
09 Mayıs
Willem-Heracles
1-2
09 Mayıs
Nürnberg-FC Köln
1-2
09 Mayıs
Preussen Muenster-Hertha Berlin
2-0
09 Mayıs
Sporting Charleroi-Westerlo
4-390'
09 Mayıs
Sturm Graz-RB Salzburg
4-2
09 Mayıs
Coventry City-Sunderland
1-180'

Selçuk İnan'dan veda sinyali!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor maçının ardından veda sinyali verdi.

calendar 09 Mayıs 2025 22:27 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 22:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan'dan veda sinyali!
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

Gaziantep FK tribünleri, Alanyaspor maçında Selçuk İnan'a tepki gösterdi. İnan, maçın ardından yaptığı açıklamada veda sinyali verdi.

Selçuk İnan, "Kırgın değilim. Kırgın olmamayı öğrendim. Çok zor şartlarda buraya geldim. Kariyerim için riskliydi belki. Birçok kiş, dostum bu görevi kabul etmemem gerektiğini söylemişti. Ben kabul ettim. Müthiş bir iş başardık. Neredeyse bütün transferleri yaptım. Ben buldum. Ben izledim. En düşük maaş bütçeli olarak neredeyse ligde kalmayı garantiledik. Seyircimizin tepki göstermesi, futbolda doğal." dedi.

Genç teknik adam, "Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor, öyle hissediyorum. Başkanımızla görüşeceğim. Ligde kaldığımızı düşünüyorum. Görevimizi tamamladım. Başkanımızla görüştüğümde bunu paylaşacağım. Bu camia, şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Yarın gerekli şeyleri söyleriz." sözlerini sarf etti.

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