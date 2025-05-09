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Başakşehir-Fenerbahçe
1-4
09 Mayıs
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-1
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Wolfsburg-Hoffenheim
2-2
09 Mayıs
Las Palmas-Rayo Vallecano
0-177'
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AC Milan-Bologna
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Preussen Muenster-Hertha Berlin
2-0
09 Mayıs
Sporting Charleroi-Westerlo
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4-2
09 Mayıs
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Fenerbahçe'de iki isim cezalı!

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sarı kart gören Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Amrabat'ın ardından İsmail Yüksek de cezalı duruma düştü.

calendar 09 Mayıs 2025 21:46
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de iki isim cezalı!
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Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Amrabat, karşılaşmanın 18. dakikasında Leo Duarte'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Burak Pakkan, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi ve Amrabat'a sarı kart gösterdi.

Amrabat, bu kartla cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Başakşehir'de Amrabat'ın faulü sonrası kazanılan penaltıda Piatek, kaleci Livakovic'i geçemedi.

İSMAİL YÜKSEK DE CEZALI

Fenerbahçe'de Amrabat'ın ardından İsmail Yüksek de 80. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Milli futbolcu da Eyüpspor maçını kaçıracak.

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