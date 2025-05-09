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Manisa FK kurtuluş maçında

Manisa FK, 1. Lig'deki kader maçına çıkıyor. Ümraniyespor'u yenerse rakiplerin sonuçlarına bakmadan ligde kalacak. Beraberlik ya da yenilgide ise gözler Ankaragücü'nde olacak.

calendar 09 Mayıs 2025 14:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK kurtuluş maçında
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1'inci Lig'deki dördüncü yılında sezonun son haftasına düşme korkusuyla giren Manisa Futbol Kulübü yarın final gibi son maçta Ümraniyespor'a konuk olacak.

Ümraniyespor Stadyumu'nda ligdeki diğer karşılaşmalar gibi saat 16.00'da başlayacak maçı Yunus Dursun yönetecek. Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor'un düştüğü ligde son haftaya 45 puanla giren Manisa ekibi iddiasız rakibi Ümraniyespor'u yenerse rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın ligde kalacak.

Manisa FK ikili averajda son hafta öncesi aynı puanla düşme potasında olduğu Ankaragücü'nden üstün durumda. Başkent ekibi cumartesi aynı saatte evinde Amed Sportif ile berabere kalırsa siyah-beyazlılara beraberlik de yetecek.

Manisa FK'nın yenilmesi halinde ligde kalması için Ankaragücü'nün de yenilmesi gerekecek. Manisa FK galip gelirse olası bir üçlü ya da dörtlü averajda da rakiplerinden üstün durumda. 48'er puana sahip Sakaryaspor ve Pendikspor ile aynı puana ulaşma ihtimali bulunan Manisa FK, tüm averaj hesaplarında avantajlı konumda.

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