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Galatasaray'ın finalde rakibi Malaga!

Unicaja Malaga, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

calendar 09 Mayıs 2025 23:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın finalde rakibi Malaga!
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İspanya'nın Unicaja Malaga takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi AEK'i 71-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Unicaja Malaga, 11 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de şampiyonluk için Galatasaray ile karşılaşacak.

AEK ise İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile aynı gün saat 17.00'de üçüncülük maçına çıkacak.

Salon: SUNEL Arena

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovakya), Julio Anaya (Panama)

AEK: Hubb 6, Bryce 9, Gray 10, Netzipoglou, Golden 19, Flionis, Kuzminskas 5, Kouzeloglou 2, Tucker 5, Hale 9, Skordilis

Unicaja Malaga: Diaz 4, Kalinoski 5, Barreiro 5, Osetkowski 14, Sima 3, Perez 10, Balcerowski, Taylor 7, Carter 5, Tillie, Kravish 8, Perry 10

1. Periyot: 20-23

Devre: 31-37

3. Periyot: 55-50

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