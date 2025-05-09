Galatasaray'ın finalde rakibi Malaga!

İspanya'nın Unicaja Malaga takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi AEK'i 71-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Unicaja Malaga, 11 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de şampiyonluk için Galatasaray ile karşılaşacak.
AEK ise İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile aynı gün saat 17.00'de üçüncülük maçına çıkacak.
Salon: SUNEL Arena
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovakya), Julio Anaya (Panama)
AEK: Hubb 6, Bryce 9, Gray 10, Netzipoglou, Golden 19, Flionis, Kuzminskas 5, Kouzeloglou 2, Tucker 5, Hale 9, Skordilis
Unicaja Malaga: Diaz 4, Kalinoski 5, Barreiro 5, Osetkowski 14, Sima 3, Perez 10, Balcerowski, Taylor 7, Carter 5, Tillie, Kravish 8, Perry 10
1. Periyot: 20-23
Devre: 31-37
3. Periyot: 55-50
Unicaja Malaga, 11 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de şampiyonluk için Galatasaray ile karşılaşacak.
AEK ise İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile aynı gün saat 17.00'de üçüncülük maçına çıkacak.
Salon: SUNEL Arena
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovakya), Julio Anaya (Panama)
AEK: Hubb 6, Bryce 9, Gray 10, Netzipoglou, Golden 19, Flionis, Kuzminskas 5, Kouzeloglou 2, Tucker 5, Hale 9, Skordilis
Unicaja Malaga: Diaz 4, Kalinoski 5, Barreiro 5, Osetkowski 14, Sima 3, Perez 10, Balcerowski, Taylor 7, Carter 5, Tillie, Kravish 8, Perry 10
1. Periyot: 20-23
Devre: 31-37
3. Periyot: 55-50