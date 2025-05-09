09 Mayıs
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Gaziantep FK-Alanyaspor
20:00
09 Mayıs
Wolfsburg-Hoffenheim
21:30
09 Mayıs
Las Palmas-Rayo Vallecano
22:00
09 Mayıs
AC Milan-Bologna
21:45
09 Mayıs
Willem-Heracles
21:00
09 Mayıs
Nürnberg-FC Köln
19:30
09 Mayıs
Preussen Muenster-Hertha Berlin
19:30
09 Mayıs
Sporting Charleroi-Westerlo
21:45
09 Mayıs
Sturm Graz-RB Salzburg
20:30
09 Mayıs
Coventry City-Sunderland
22:00

Galatasaray'da kıyamet senaryosu!

Sezonu çifte kupayla kapatma hedefine çok yakın olan Galatasaray'da sezon sonu takımın dağılma ihtimali var. Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Gabriel Sara'nın taliplerinin yanı sıra Okan Buruk'un da İtalyanlar tarafından takibe alındığı belirtildi.

calendar 09 Mayıs 2025 12:45 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 12:46
Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da kıyamet senaryosu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zafere çok yakın olan Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte talipleri olan futbolcuların akıbetinin ne olacağı merak konusu.

Kiralık olarak kadroda bulunan ve sezona damga vuran Victor Osimhen'in takımdan ayrılmasına yüksek ihtimal veriliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray'da Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara'nın da Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmesi yönetimin işini zorlaştırıyor.

Öte yandan sarı-kırmızılılarla üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Okan Buruk'a da İtalya'dan ilgi olduğu belirtildi.

Bu isimlere reddedilemeyecek teklifler gelmesi durumunda sorun yaşanmaması adına Galatasaray yönetiminin yeni transferler için hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı. 

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.