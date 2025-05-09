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Hatayspor'da ayrılık: Aboubakar

Süper Lig'e veda eden Hatayspor'da Vincent Aboubakar ile yollar ayrıldı. İşte ayrıntılar...

calendar 09 Mayıs 2025 19:34 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 19:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hatayspor'da ayrılık: Aboubakar
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Süper Lig'e veda eden Hatayspor'da bir ayrılık yaşandı.

Hatayspor, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı.

Hatayspor'da Aboubakar'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Hatayspor, Aboubakar'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Bu sezon Hatayspor'da 28 maçta süre bulan Kamerunlu futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

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