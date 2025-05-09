Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sahalarında Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Atan, "Maçın bu skorla bitmesi, çok adil gibi gözükmüyor. Bizim maçı 1-0, 2-0'a getirmemiz gerekirken, son dönemdeki en büyük problemlerimizden birisi penaltı kaçırmak oldu. Biraz daha bulunduğumuz yere aidiyeti, yaptığımız işe saygıyı biraz daha öne çıkartmamız gerekiyor. Bence mükemmele yakın oyuna başladık, tamamen domine ettiğimiz, atak üstüne atak yaptık. Derbiden sonra Fenerbahçe'nin modunun düşük olacağını biliyorduk. Hiç moda sokmadık onları, istediğimiz gibi başladık. Aynı şey Göztepe maçında da oldu. İkinci yarıya yine iyi başladık ama maalesef kolay goller yedik. Büyük bir fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorum." dedi.
HAKEM TEPKİSİ
Sözlerini sürdüren Çağdaş Atan, "Avrupa Ligi yarı final maçı izledik geçtiğimiz hafta içerisinde, Bilbao-Manchester United. Bilbao'nun aleyhine verilen penaltı ve kırmızı karta baktığımızda bizim pozisyonla arasında ne fark var çok merak ediyorum. Standartları anlamıyorum. Fenerbahçe'nin pozisyonunda neden VAR'a çağrıldı hakem onu bilmiyorum. Talisca'nın çok bariz kırmızı kart görmesi gerekiyordu. O kural değişmiş sanırım, sarı kart olması için gol olması gerekiyordu. Carlos'un Piatek ile pozisyonu vardı, avantaj oynatılan pozisyon. Top Livakovic'e gitti. Biz bundan ne avantaj elde ettik? Bir standart sorunu yaşadık o pozisyonlarda. Fırsatı kaçırdık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." diye konuştu.
Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi!
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sahalarında Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
- 23:36 3.Lig'te üçüncü tura yükselen takımlar belli oldu!
- 23:35 Göksel Gümüşdağ'dan hakem tepkisi!
- 23:32 Mersinspor tek sayı farkla galip!
- 23:24 Wolfsburg, Hoffenheim ile yenişemedi!
- 23:21 Galatasaray'ın finalde rakibi Malaga!
- 22:59 Mourinho'dan 'Kalacak mısın?' sorusuna ilginç cevap
- 22:49 Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi!
- 22:35 Dusan Tadic'ten transfer açıklaması!
- 22:27 Selçuk İnan'dan veda sinyali!
- 22:22 Anderson Talisca: "Tadic ile aramızda bir şey yok"
- 22:16 Fenerbahçe'de kalacak mı; Skriniar cevap verdi
- 22:15 Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı kabus yaşıyor!
- 22:01 Fenerbahçe, Başakşehir'de dört golle kazandı!
- 21:56 Küme düşme hattını karıştıran sonuç!
- 21:46 Fenerbahçe'de iki isim cezalı!
- 21:25 Fenerbahçe penaltı bekledi; hakem izledi ve sürdürdü!
- 21:05 MHK açıkladı: VAR'da değişiklik!
- 20:56 Fenerbahçe'de gerginlik: Talisca - Tadic
- 20:38 Başakşehir'de kırmızı itirazı!
- 20:22 Fenerbahçe penaltı bekledi, VAR vermedi
- 20:20 Yakup Sekizkök: "Finalde favori biziz"
- 20:08 Galatasaray'da final sonrası kupa mesajı!
- 19:52 Galatasaray'dan tarihi zafer
- 19:34 Hatayspor'da ayrılık: Aboubakar
- 19:28 Jose Mourinho: "Sıfır puan alsak da ikinci bitireceğiz"
- 19:00 Başakşehir - Fenerbahçe: İlk 11'ler
- 18:56 Napoli'nin yeni hedefi Darwin Nunez
- 18:44 Arteta: "Liverpool'u alkışlayacağız"
- 18:34 Bayer Leverkusen'de Xabi yerine Cesc Fabregas
- 18:11 Borussia Dortmund'a yeni Bellingham!
- 17:29 Bayern Münih'ten Wirtz için dev teklif!
- 17:24 Galatasaray'da Florya Projesi'nin ihalesi ertelendi!
- 17:22 Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kardeşinin peşinde!
- 17:08 Galatasaray'ın yeni orta saha hedefi: Moussa Baradji
- 17:05 Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı
- 16:31 Manisa Basket hayati deplasmanda
- 16:23 Çaykur Rizespor, tek eksikle Konyaspor deplasmanında
- 16:22 Avrupa şampiyonu milli tekvandocuların yeni hedefi dünya şampiyonluğu
- 16:20 Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlıyor
- 16:00 Merve Terim'den Fenerbahçe'ye tepki!
- 15:57 Paralimpik Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
- 15:46 Sivasspor Kulübü 58 yaşında
- 15:38 Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk büyük zaferin peşinde
- 15:22 MKE Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya
- 15:13 Xabi Alonso, Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı!
- 15:11 Galatasaray'da Trabzonspor öncesi eksik yok, 4 isim sınırda
- 15:07 Muğlaspor'da kongre kararı
- 15:05 Altekma'da Maksim Buculjevic uzattı
- 15:02 Karşıyaka tekrar sandığa gidiyor
- 14:59 Göztepe için fırsat haftası
- 14:57 Menemen FK evinde havlu attı
- 14:56 Altay'da Başkan Özkaral iddiaları yalanladı
- 14:31 Arda Güler ve Lamine Yamal, Konya'da karşılaşacak!
- 14:19 Manisa FK kurtuluş maçında
- 14:16 Victor Osimhen: "Galatasaray'a 'evet' derdim"
- 14:11 Karateci ikizler, başarı için birlikte form tutuyor
- 14:08 Radostin Stoychev: "Halkbank, Final Four'da savaşacak!"
- 14:02 Eyüpspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek
- 14:02 LeBron'un gelecek planları belirsiz!: "Ailemle konuşacağım..."
- 14:02 Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı en büyük kozu
Napoli'nin yeni hedefi Darwin Nunez
Arteta: "Liverpool'u alkışlayacağız"
Bayer Leverkusen'de Xabi yerine Cesc Fabregas
Borussia Dortmund'a yeni Bellingham!
Xabi Alonso, Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı!
Avrupa ve Konferans Ligi'nin 4 finalistinden 3'ü İngiltere ekipleri oldu
Real Madrid'in yeni hedefi: Gyökeres!
Manchester United, finale 7 golle yürüdü!
Chelsea, Konferans Ligi'nde zorlanmadan finalde!
Tottenham, Bodo/Glimt'in peri masalına son verdi: Finale yükseldi!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Arteta istemedi, Fenerbahçe devreye girdi!
-
2
Osimhen yarışı kızıştı: Dev maaş teklifi!
-
3
Galatasaray'ın Bernardo Silva teklifi!
-
4
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
-
5
Xabi Alonso, Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı!
-
6
Merve Terim'den Fenerbahçe'ye tepki!
-
7
Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi için lazer cezası
-
8
Galatasaray'da kıyamet senaryosu!
-
9
Başakşehir - Fenerbahçe: İlk 11'ler
-
10
Galatasaray'ın gündemindeki Brazao'dan olay hareket!