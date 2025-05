Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe , Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Milan Skriniar, 87. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90+4. dakikada Oğuz Aydın attı. Başakşehir'in tek golü 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz'dan geldi.Başakşehir'de Krzysztof Piatek, 20. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda kaleci Dominik Livakovic gole izin vermedi.Konuk ekip Fenerbahçe'de sarı kart gören Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, cezalı duruma düştü. İki futbolcu, gelecek hafta forma giyemeyecek.Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde bir hafta sonra kazandı ve 78 puana yükseldi. Son üç haftada ikinci mağlubiyetini alan Başakşehir, 51 puanda kaldı.Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında kazanmasıyla Galatasaray'ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etme şansı kalmadı.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.(83) Galatasaray - 32 maç(78) Fenerbahçe - 33 maç(51) Başakşehir - 33 maçTrendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 6 değişiklik yaptı.Portekizli teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görev verdiği Çağlar Söyüncü'yü sarı kart cezası nedeniyle kadroya alamadı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'yi ise yedek soyundurdu.Turuncu-lacivertli takıma karşı ilk 11'inde kalede Dominik Livakovic'e görev veren Mourinho, savunma üçlüsünü Diego Carlos, Milan Skriniar ve Sofyan Amrabat'tan oluşturdu. Sağ kanatta Mert Müldür sol kanatta ise Filip Kostic oynarken, orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues forma giydi. Santrfor arkasında Dusan Tadic şans bulurken, gol yollarında Anderson Talisca ile Edin Dzeko'ya güvenildi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, 4 maçın ardından kadroda yer aldı.Sarı-lacivertli formayla son olarak ligde Trabzonspor'a karşı forma giyen Amrabat, ardından sakatlığı nedeniyle sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş müsabakalarında görev yapamamıştı.28 yaşındaki oyuncu, bir ayı aşkın sürenin ardından RAMS Başakşehir'e karşı kadroya dahil edilirken, ilk 11'de forma giydi.Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemedi.Sarı-lacivertlilerde tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamadı.Bu isimlerin yanı sıra Alexander Djiku da teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile Brezilyalı savunmacısı Diego Carlos, 2 maçın ardından ilk 11'de görev aldı.Son olarak Kadıköy'de Kayserispor'a karşı ilk 11'de başlayan 2 oyuncu, 3-3 beraberlikle sona eren müsabakanın ardından Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında forma giyememişti.Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşahir müsabakasına ilgi göstermedi.Sezon boyunca müsabakalarda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında ise takımlarını yalnız bıraktı.Fenerbahçe tribünlerinde, ciddi boşluklar gözlendi.Başakşehir, karşılaşmanın 11. dakikasında etkili oldu. Brnic, ceza yayı solundan kaleyi yokladı. Livakovic, sağına uzanarak topu çelmeyi başardı.15. dakikada Fenerbahçe penaltı bekledi. Edin Dzeko, rakip ceza sahasında Duarte'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular hakem Burak Pakkan'a penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Burak Pakkan, bir süre VAR'ı da dinledikten sonra oyunun sürmesini istedi.Başakşehir, 18. dakikada penaltı kazandı. Brnic'in kulllandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Piatek, kafa vuruşunu yaptı. Livakovic'ten dönen top Duarte'nin önüne geldi ancak Duarte'nin vuruşu dışarı çıktı. Pozisyonun ardından hakem Burak Pakkan, Amrabat'ın Duarte'ye faul yaptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi ve Amrabat sarı kart gördü.Fenerbahçe'de bu dakikada sarı kart gören Amrabat, cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, gelecek hafta Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.Başakşehir'de kazanılan penaltıda topun başında Piatek geldi. Polonyalı futbolcunun vuruşunda kaleci Dominik Livakovic, sağına uzandı ve gole izin vermedi.Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı maçta Anderson Talisca için kırmızı kart itirazında bulundu.Talisca, Başakşehir karşısında 28. dakikada röveşata denedi ancak istediğini yapamadı. Hakem Burak Pakkan, tehlikeli hareketten dolayı Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterdi.30. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ise topa yükselen Anderson Talisca'nın vuruşu dışarıya gitti. Hakem Burak Pakkan, elle oynama tespit etti ve düdüğünü çaldı. Talisca da bu pozisyonda elle oynadığını söyledi. Başakşehirli futbolcular, bu pozisyonda Talisca'ya ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi. Hakem Burak Pakkan, oyunun başlamasını istedi. Hakem Pakkan, daha sonra pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti.Fenerbahçe, 44. dakikada Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. Bu dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla sağ kanatta demarke şekilde topla buluşan Mert Müldür, ceza sahasına girdi ve kaleci Muhammed'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe, Mert Müldür'ün golüyle Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikinci yarıya hamleyle başladı. Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Diego Carlos yerini Bright Osayi-Samuel'e bıraktı.Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.Karşılaşmanın 55. dakikasında Talisca'nın vuruşu Opoku'dan sekti ve Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun vuruşu yandan dışarıya gitti.Fenerbahçeli futbolcular, Opoku'nun pozisyonunda elle oynama ve penaltı bekledi.Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti ve pozisyonu izledi. Hakem Pakkan, VAR incelemesi sonrası oyunun devam etmesini istedi.Fenerbahçe, karşılaşmanın 60. dakikasında ikinci golü buldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Skriniar kafa vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu zorlayan Skriniar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, 80. dakikada sarı kart gördü. Milli futbolcu, bu sarı kartla sarı-lacivertlilerde Amrabat'ın ardından cezalı duruma düşen ikinci oyuncu oldu. İsmail Yüksek, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.Fenerbahçe, 87. dakikada üçüncü golü buldu. Sarı-lacivertlilerde 71. dakikada Edin Dzeko yerine oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri, 87. dakikada soldan Kostic'in ortasında kafayla topu ağlara gönderdi ve durum 3-0 yaptı.Başakşehir, 90+1'de farkı ikiye indirdi. Bu dakikada ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası top önünde kalan Ömer Faruk Beyaz, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Başakşehir, bu golle 90+1'de durumu 3-1 yaptı.Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Oğuz Aydın ile bir gol daha buldu ve maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. 90+4'te gelişen Fenerbahçe atağında, top ceza sahasındaki İrfan Can'ın önünde kaldı. İrfan Can, topu Oğuz'a verdi ve Oğuz boş kaleye topu ağlara gönderdi. Bu gol için önce ofsayt bayrağı kalktı. Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarının ardından golü verdi ve orta noktayı gösterdi.Fenerbahçe, Başakşehir karşısında mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.11. dakikada RAMS Başakşehir etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahası dışı sol çaprazına katederek şutunu çekti, kaleci Livakovic uzanarak gole engel oldu.18. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Soldan kazanılan kornerde Brnic ceza sahası içine ortaladı. Piatek'in kafa vuruşunda, Livakovic'in müdahale ettiği top direğe çarpıp Duarte'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıda topun başına Piatek geçti. Bu futbolcunun yerden kalecinin sağına yaptığı vuruşta Livakovic iki hamlede topa hakim olarak gole izin vermedi.41. dakikada sol kanatta topla buluşan Amrabat, ceza sahası içine ortaladı. Talisca, meşin yuvarlağı göğsüyle Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.44. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail'in pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Muhammed'in üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi:İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda Opoku'ya çarpan top, Dzeko'nun önünde kaldı. Bosna Hersekli futbolcunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı. Bu pozisyonun ardından VAR, Opoku'ya çarpan topla ilgili potansiyel penaltı uyarısıyla hakem Burak Pakkan'ı monitöre davet etti. Pozisyonu tekrar izleyen Pakkan, oyunun aut atışıyla başlamasına hükmetti.60. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Tadic ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda, defanstan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Kale sahası sağ çaprazında yaşanan karambolde rakiplerinin arasından çıkan Skriniar'ın şutunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu:76. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Piatek, uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Livakovic güçlükle gole engel oldu.85. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kale sahası sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, arka direğe hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, savunmadan dönen topu Oğuz Aydın kafayla tamamladı. Bu kez de kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.86. dakikada sarı-lacivertli ekip, skoru 3-0'a getirdi. Sağdan kazanılan kornerde ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kostic, kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri, kafayla farkı 3'e çıkardı90+1. dakikada RAMS Başakşehir golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında Mert Müldür'ün uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı Crespo, penaltı noktası üzerine çevirdi. Ömer Faruk Beyaz, gelişine bir vuruşla topu kalecinin solundan filelere gönderdi:90+3. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Tadic, iki rakibini geçerek sağdan atağa katılan İrfan Can Kahveci'yi meşin yuvarlakla buluşturdu. Bu futbolcunun yerden pasında Oğuz Aydın, yakın mesafeden topu ağlara yolladı:Fenerbahçe, karşılaşmayı 4-1 kazanarak 3 puana uzanmayı başardı.Başakşehir Fatih TerimBurak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 72 Ebosele), Opoku, Duarte, Operi, Umut Güneş (Dk. 59 Berat Özdemir), Kemen (Dk. 72 Ömer Faruk Beyaz), Crespo, Yusuf Sarı (Dk. 78 Deniz Türüç), Brnic (Dk. 59 Figueiredo), PiatekLivakovic, Mert Müldür, Diego Carlos (Dk. 46 Osayi-Samuel), Skriniar, Kostic, İsmail Yüksek (Dk. 85 Oğuz Aydın), Amrabat, Fred (Dk. 78 Szymanski), Tadic, Talisca (Dk. 84 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 71 En-Nesyri)Dk. 44 Mert Müldür, Dk. 60 Skriniar, Dk. 86 En-Nesyri, Dk. 90+3 Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Dk. 90+1 Ömer Faruk Beyaz (RAMS Başakşehir)Dk. 18 Amrabat, Dk. 24 Diego Carlos, Dk. 28 Talisca, Dk. 79 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 29 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir)