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Mourinho'dan 'Kalacak mısın?' sorusuna ilginç cevap

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Mourinho, "Kalacak mısın?" sorusuna yanıt verdi.

calendar 09 Mayıs 2025 22:59 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 23:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mourinho'dan 'Kalacak mısın?' sorusuna ilginç cevap
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya yanıt vermedi.

Bir basın mensubundan gelen, "Sezon sonunda Türkiye'de devam mı edecek, başka değerlendirmeler mi yapacak?" sorusuna Mourinho, "Soruyu anlamadım." cevabı verdi.  Jose Mourinho, "Başkanımın sözleri hakkında konuşmak istemiyorum. Başkanım, başkanımdır. Sözleri onun sözleridir. Onun sözleri hakkında yorum yapamam. Ona ve yorumlarına çok büyük saygı duyuyorum. Ben sadece bir teknik direktörüm. Bu kulüp ve başkan için çalışıyorum. Sözleri hakkında yapacak yorumum yok." dedi. [Ali Koç, Jose Mourinho için, "Kalmasını daha doğru buluyorum" demişti.]

Basın mensubunun ikinci kez soruyu tekrarlamasının ardından Mourinho, bir kez daha "Soruyu anlamadım" dedi.

"25 ADET BOZUK PARAM VAR!"

Mourinho, ilk 11'i nasıl belirlediğiyle ilgili soruya ise "Fenerbahçe'de ilk 11'i şöyle yapıyorum; 25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum, eğleniyorum." sözleriyle cevap verdi.

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