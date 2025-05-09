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3.Lig'te üçüncü tura yükselen takımlar belli oldu!

3. Lig play-off ikinci tur maçlarında Muşspor, Kahramanmaraş İstiklalspor, Mazıdağı Fosfatspor ve Küçükçekmece Sinopspor, üçüncü tura yükseldi.

calendar 09 Mayıs 2025 23:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
3.Lig'te üçüncü tura yükselen takımlar belli oldu!
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Futbolda Nesine 3. Lig play-off ikinci tur rövanş maçları yapıldı.

Oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından Muşspor, AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ve Küçükçekmece Sinopspor, tur atladı.

Bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle: 

AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Kırıkkale FK: 2-0 (Uzatmada) 

Muşspor-Belediye Kütahyaspor: 4-1

Sillivrispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0 (4-5 Penaltılar)

52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0 (2-4 Penaltılar)

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