Real Madrid'in yeni hedefi: Gyökeres!

İspanya devi Real Madrid, Sporting Lizbon formasıyla bu sezon Avrupa'yı sallayan İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i transfer listesine ekledi.



Fichajes'in haberine göre; kulüp başkanı Florentino Pérez, Gyökeres için bizzat devreye girerek Arsenal ve Manchester United'ın da ilgilendiği yıldız oyuncuyu kadroya katmak adına girişimlere başladı.



Xabi Alonso'nun gelecek sezon takımın başında olmasına kesin gözüyle bakılırken, kulüp hücum hattını da tereddütsüz bir şekilde İspanyol teknik adama emanet etmek istiyor.



100 MİLYON İSTENİYOR



Sporting Lizbon yıldız golcü için sıraya giren Avrupa devleri için bonservis bedelinin 100 milyon Euro olarak belirledi. Madrid temsilcisi bu fiyatta indirime gidilebileceğinden emin durumda.



49 MAÇTA 52 GOL



Sporting formasıyla bu sezon 49 maça çıkan yıldız golcü, 52 gol, 12 asistlik performans sergiledi.



