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Real Madrid'in yeni hedefi: Gyökeres!

Real Madrid, bu sezon Avrupa'nın en golcü futbolcusu olan Viktor Gyökeres'i transfer etmek istiyor.

calendar 09 Mayıs 2025 00:58 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 01:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'in yeni hedefi: Gyökeres!
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İspanya devi Real Madrid, Sporting Lizbon formasıyla bu sezon Avrupa'yı sallayan İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i transfer listesine ekledi.

Fichajes'in haberine göre; kulüp başkanı Florentino Pérez, Gyökeres için bizzat devreye girerek Arsenal ve Manchester United'ın da ilgilendiği yıldız oyuncuyu kadroya katmak adına girişimlere başladı.

Xabi Alonso'nun gelecek sezon takımın başında olmasına kesin gözüyle bakılırken, kulüp hücum hattını da tereddütsüz bir şekilde İspanyol teknik adama emanet etmek istiyor.

100 MİLYON İSTENİYOR

Sporting Lizbon yıldız golcü için sıraya giren Avrupa devleri için bonservis bedelinin 100 milyon Euro olarak belirledi. Madrid temsilcisi bu fiyatta indirime gidilebileceğinden emin durumda.

49 MAÇTA 52 GOL

Sporting formasıyla bu sezon 49 maça çıkan yıldız golcü, 52 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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