Galatasaray'ın yeni orta saha hedefi: Moussa Baradji

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GALATASARAY İLGİLENİYOR
Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, İsviçre Ligi ekiplerinden Yverdon Sport forması giyen Moussa Baradji ile ilgileniyor.
24 yaşındaki orta saha oyuncusuna Galatasaray dışında İngiltere'den Leicester City ve İtalya'dan Torino'nun ilgisinin olduğu yazıldı.
Baradji ile Championship'ten de bazı takımların ilgilendiği kaydedildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Baradji'nin kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Yverdon'da bu sezon 25 maçta süre bulan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
GALATASARAY İLGİLENİYOR
Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, İsviçre Ligi ekiplerinden Yverdon Sport forması giyen Moussa Baradji ile ilgileniyor.
24 yaşındaki orta saha oyuncusuna Galatasaray dışında İngiltere'den Leicester City ve İtalya'dan Torino'nun ilgisinin olduğu yazıldı.
Baradji ile Championship'ten de bazı takımların ilgilendiği kaydedildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Baradji'nin kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Yverdon'da bu sezon 25 maçta süre bulan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 4 gol attı ve 2 asist yaptı.