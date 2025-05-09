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Galatasaray'ın yeni orta saha hedefi: Moussa Baradji

Galatasaray, Yverdon Sport forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Moussa Baradji ile ilgileniyor.

calendar 09 Mayıs 2025 17:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın yeni orta saha hedefi: Moussa Baradji
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Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, İsviçre Ligi ekiplerinden Yverdon Sport forması giyen Moussa Baradji ile ilgileniyor.

24 yaşındaki orta saha oyuncusuna Galatasaray dışında İngiltere'den Leicester City ve İtalya'dan Torino'nun ilgisinin olduğu yazıldı.

Baradji ile Championship'ten de bazı takımların ilgilendiği kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Baradji'nin kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Yverdon'da bu sezon 25 maçta süre bulan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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