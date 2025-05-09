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Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlıyor

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 10 Mayıs Cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde start alacak.

calendar 09 Mayıs 2025 16:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlıyor
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Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 10 Mayıs Cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Fujairah kentinde 10-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 20 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Milli takımda yer alan tekvandocular şöyle:

Erkekler: Ozan Tanrıöver (33 kilo), Metehan Tekin (37 kilo), Enes Bütünlük (41 kilo), Mehmet Taha Tekeli (45 kilo), Yunus Ali Körpe (49 kilo), Vedat Yavuz Ünal (53 kilo), Muhammed Osman Ali Çeliksoy (57 kilo), Muhammed Ali Arslan (61 kilo), Ramazan Sevinç (65 kilo), Hasan Emin Şahin (+65 kilo)

Kızlar: Deniz Öztürk (29 kilo), Bilge Nisa Topak (33 kilo), Yağmur Nas Aydoğdu (37 kilo), İpek Azra Kaya (41 kilo), Nisanur Faideci (44 kilo), Duru Bahadır (47 kilo), Sena Yılmaz (51 kilo), Berfin Avcı (55 kilo), Elif Esmira Özdirim (59 kilo), Eylül Duru Varlık (+59 kilo)

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