Galatasaray'da sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak… Şampiyonluğa kilitlenen sarı-kırmızılılar bir yandan da kolları sıvadı, yeni yıldızlar için mesaisine başladı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
BERNARDO SILVA İÇİN TEMASLAR KURULDU
Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk dışındaki konuları konuşmazken perde arkasında ise transfer harekâtını bizzat yönetiyor. Özbek ve kurmayları en kritik ayrılıklardan biri olan Dries Mertens'in ardından 10 numara bölgesine bir başka büyük isim ile doldurmak istiyor. Aslan bu noktada rotasını Premier Lig'e çevirmiş durumda. 2017'den bu yana Manchester City forması giyen ve tarihi başarılarda büyük pay sahibi olan Bernardo Silva için temaslar kuruldu. İngiliz ekibi, bu sezon tüm kulvarlarda erken havlu atarken yönetim de takımı yenilemek için düğmeye bastı.
3+1 YILLIK KONTRAT İÇİN MASAYA OTURULDU
Ayrılık çanlarının çaldığı Bernardo Silva için de Galatasaray erkenden hamlesini yaptı. 30 yaşındaki Portekizli yıldızın bonservis bedeli için Manchester City ile pazarlık yapılırken diğer yandan ise oyuncunun temsilcileri ile 3+1 yıllık kontrat için masaya oturuldu.
TÜM TEKLİFLERİ ALDIKTAN SONRA KARAR VERECEK
İngiliz ekibinden ayrılık sonrasında dikkatli hareket etmek isteyen oyuncunun tüm teklifleri aldıktan sonra karar vermek istediği öğrenildi.
İSTANBUL'U SORDU
Galatasaray ile yolu kesişen arkadaşlarına da takımı, taraftarı, İstanbul'u sorup bilgiler aldığı ifade edildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Yıldız futbolcu, Manchester City formasıyla bu sezon 45 maça çıkarken, 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
BERNARDO SILVA İÇİN TEMASLAR KURULDU
Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk dışındaki konuları konuşmazken perde arkasında ise transfer harekâtını bizzat yönetiyor. Özbek ve kurmayları en kritik ayrılıklardan biri olan Dries Mertens'in ardından 10 numara bölgesine bir başka büyük isim ile doldurmak istiyor. Aslan bu noktada rotasını Premier Lig'e çevirmiş durumda. 2017'den bu yana Manchester City forması giyen ve tarihi başarılarda büyük pay sahibi olan Bernardo Silva için temaslar kuruldu. İngiliz ekibi, bu sezon tüm kulvarlarda erken havlu atarken yönetim de takımı yenilemek için düğmeye bastı.
3+1 YILLIK KONTRAT İÇİN MASAYA OTURULDU
Ayrılık çanlarının çaldığı Bernardo Silva için de Galatasaray erkenden hamlesini yaptı. 30 yaşındaki Portekizli yıldızın bonservis bedeli için Manchester City ile pazarlık yapılırken diğer yandan ise oyuncunun temsilcileri ile 3+1 yıllık kontrat için masaya oturuldu.
TÜM TEKLİFLERİ ALDIKTAN SONRA KARAR VERECEK
İngiliz ekibinden ayrılık sonrasında dikkatli hareket etmek isteyen oyuncunun tüm teklifleri aldıktan sonra karar vermek istediği öğrenildi.
İSTANBUL'U SORDU
Galatasaray ile yolu kesişen arkadaşlarına da takımı, taraftarı, İstanbul'u sorup bilgiler aldığı ifade edildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Yıldız futbolcu, Manchester City formasıyla bu sezon 45 maça çıkarken, 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.