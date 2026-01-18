Gabriel Paulista'ya ilk maçında büyük övgü!

Corinthians, Red Bull Bragantino karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle zor bir akşam yaşarken, karşılaşmanın öne çıkan detaylarından biri Gabriel Paulista'nın ilk kez siyah-beyazlı formayı giymesi oldu. Maç sonrası konuşan kaleci Hugo Souza, tecrübeli savunmacıya övgüler yağdırdı ve daha iyi günlerin geleceğine inandığını söyledi.



Türkiye'de Beşiktaş forması giydikten sonra Corinthians'a transfer olan Gabriel Paulista, 2026 sezonunun ilk transferi olarak sahaya çıktı. Joao Pedro Tchoca ile birlikte stoperde görev yapan Paulista, 90 dakikayı tamamladı. Deneyimli savunmacı maçta 4 ikili mücadele kazanımı, 9 top kapma, 2 araya girme, 3 uzaklaştırma ve 2 blok istatistiğiyle dikkat çekti.



"SAYGIYI FAZLASIYLA HAK EDİYOR"

Kaleci Hugo Souza, maçın ardından yaptığı açıklamada Gabriel Paulista'nın kariyerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:Souza, karşılaşmanın zor geçtiğini kabul ederken,dedi.Olumlu bir ilk maça imza atmasına rağmen Gabriel Paulista'nın, pazar günü saat 16.00'da oynanacak Sao Paulo derbisinde yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik heyetin, Gustavo Henrique ve Andre Ramalho'yu yeniden ilk 11'e döndürmesi öngörülüyor.