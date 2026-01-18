18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-270'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-167'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Gabriel Paulista'ya ilk maçında büyük övgü!

Corinthians'ta ilk maçına çıkan Gabriel Paulista, 3-0'lık mağlubiyete rağmen performansıyla öne çıkarken kaleci Hugo Souza'dan "büyük saygıyı hak ediyor" övgüsü aldı.

calendar 18 Ocak 2026 13:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Gabriel Paulista'ya ilk maçında büyük övgü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Corinthians, Red Bull Bragantino karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle zor bir akşam yaşarken, karşılaşmanın öne çıkan detaylarından biri Gabriel Paulista'nın ilk kez siyah-beyazlı formayı giymesi oldu. Maç sonrası konuşan kaleci Hugo Souza, tecrübeli savunmacıya övgüler yağdırdı ve daha iyi günlerin geleceğine inandığını söyledi. 

Türkiye'de Beşiktaş forması giydikten sonra Corinthians'a transfer olan Gabriel Paulista, 2026 sezonunun ilk transferi olarak sahaya çıktı. Joao Pedro Tchoca ile birlikte stoperde görev yapan Paulista, 90 dakikayı tamamladı. Deneyimli savunmacı maçta 4 ikili mücadele kazanımı, 9 top kapma, 2 araya girme, 3 uzaklaştırma ve 2 blok istatistiğiyle dikkat çekti. 

"SAYGIYI FAZLASIYLA HAK EDİYOR" 



Kaleci Hugo Souza, maçın ardından yaptığı açıklamada Gabriel Paulista'nın kariyerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Gabriel çok büyük bir kariyere sahip. Corinthians'ta büyük saygıyı hak eden bir oyuncu. Liderliği, duruşu ve tecrübesiyle bize mutlaka yardımcı olacak."

"ONUN İÇİN ÇOK İYİ GÜNLER DİLİYORUM" 

Souza, karşılaşmanın zor geçtiğini kabul ederken, "Bugün iyi bir gün değildi ama Gabriel için kötü günlerden çok iyi günler diliyorum. Eminim bu forma altında daha güzel anlar yaşayacağız" dedi.

DERBİDE KULÜBEDE OLMASI BEKLENİYOR

Olumlu bir ilk maça imza atmasına rağmen Gabriel Paulista'nın, pazar günü saat 16.00'da oynanacak Sao Paulo derbisinde yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik heyetin, Gustavo Henrique ve Andre Ramalho'yu yeniden ilk 11'e döndürmesi öngörülüyor.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
