18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-259'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-157'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-190'
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-286'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Altay taraftarına hediye veremedi

Altay, kuruluşunun 112'nci yılını kutladığı haftada Ayvalıkgücü Belediyespor'a deplasmanda 4-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

calendar 18 Ocak 2026 14:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay taraftarına hediye veremedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 yenilerek üst üste 2'nci mağlubiyetini alan Altay, taraftarına doğum günü hediyesi veremedi.

Hafta içinde 16 Ocak'ta kuruluşunun 112'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan siyah-beyazlılar, Ayvalık deplasmanında aldığı farklı yenilgiyle keyifleri kaçırdı. 

İlk yarının son 4 maçını kazandıktan sonra üst sıraları düşünmeye başlayan İzmir temsilcisi, ikinci devrede Uşakspor'dan sonra Ayvalıkgücü Belediyespor'a da teslim olarak yeniden sıkıntılı sürece girdi. Son 2 maçta rakip fileleri sarsamayan Altay'da bu sezon 2'nci kez 90 dakikada kalesinde 4 gol gördü. Siyah-beyazlılar daha önce evinde Söke 1970'e 4-1 kaybetmişti.

VOSVOS AYTEKİN UNUTULMADI



Ayvalıkgücü Belediyespor, Altay'ın efsane futbolcularından Vosvos Aytekin lakaplı Aytekin Erhanoğlu'na (84) müsabaka öncesi çiçek verdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altay'ın ve Türk futbolunun Ayvalık'tan çıkan gururu Aytekin Erhanoğlu'nu, Ayvalıkgücü Belediyespor-Altay maçında büyük bir gurur ve alkışlarla onurlandırdık" ifadelerine yer verdi. Altay ise efsane oyuncuya forma hediye etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
