Dünya, Zeynep Sönmez'in hareketini konuşuyor!

Avustralya Açık'ta milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek önemli bir başarıya imza attı. Maç sırasında fenalaşan top toplayıcı bir çocuğa yardım eden Zeynep'in bu duyarlı davranışı, tribünlerden büyük alkış alırken dünya basınında da yankı buldu.

18 Ocak 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'taki ilk maçında Zeynep Sönmez, daha önce Wimbledon'da mağlup olduğu Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geldi. Milli tenisçi, 5-2 geriye düştüğü ve iki set puanı kurtardığı ilk seti 7-5 kazanarak üstünlüğü ele geçirdi.

İkinci sete servis kırarak başlayan Zeynep, 3-1 öne geçse de Alexandrova'nın üst üste aldığı oyunlara engel olamadı ve set 6-4 Rus tenisçinin oldu.

Final setinde 3-0 geriye düşen Zeynep Sönmez, yaklaşık 15 dakika süren altıncı oyunun ardından skoru dengeledi. Karşılıklı servis kırmalarının yaşandığı bölümde 5-4 öne geçen milli tenisçi, dördüncü maç puanında seti 6-4 alarak 2 saat 37 dakika süren karşılaşmayı 2-1 kazandı.

ZEYNEP'TEN ÖRNEK DAVRANIŞ


Mücadele sırasında Avustralya'daki yüksek hava sıcaklığı nedeniyle top toplayıcı çocuklardan biri rahatsızlandı. Durumu fark eden Zeynep Sönmez, çocuğun yanına giderek saha kenarına kadar eşlik etti.

Karşılaşmaya kısa bir ara verilirken, bu örnek davranış seyircilerden uzun süre alkış aldı.

Zeynep Sönmez'in maç esnasında sergilediği bu duyarlı hareket, uluslararası basında da geniş şekilde yer aldı.

Athletic'te yer alan haberde, "Zeynep Sönmez, bayıldıktan sonra top toplayıcı çocuğa yardım etmek için Avustralya Açık maçını yarıda kesti. Sönmez, pazar günü Avustralya Açık'ta kariyerinin en büyük zaferini elde etti ve ayrıca yaz sıcağında bayılan bir top toplayıcı çocuğa yardım etmek için de zaman buldu." ifadeleri yer aldı.

BBC ise Zeynep Sönmez'le ilgili paylaşımında, "Elemelerden gelen Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'taki ilk tur galibiyeti sırasında bayılan bir top toplayıcı kıza yardım etmek için koştu. Sönmez hızla yanına koştu ve onu sahanın kenarına kadar yürüterek gölgede tıbbi destek almasını sağladı." denildi.

RMC Sport'taki haberde de Zeynep'in top toplayıcıya verdiği desteğe dikkat çekilirek, "Zeynep Sönmez, top toplayıcı kıza nazik bir şekilde yardım etti. Top toplayıcı kendini kötü hissetti ve geriye doğru düştü. Zeynep Sönmez yardımına koştu ve onu sağlık görevlilerine teslim etti." ifadeleri kullanıldı. 

