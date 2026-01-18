18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-380'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-278'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-050'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Reguilon'dan Inter Miami ve Messi itirafı!

Inter Miami'ye imza atan Sergio Reguilon, Lionel Messi ile aynı takımda oynamayı "bir rüya" olarak tanımlarken, Jordi Alba'yı da "İspanya tarihinin en iyi sol beki" sözleriyle övdü.

calendar 18 Ocak 2026 15:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Reguilon'dan Inter Miami ve Messi itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sergio Reguilon, Inter Miami'ye imza atmasının ardından yaptığı açıklamalarda, Lionel Messi ile aynı takımda oynamanın kendisi için büyük bir hayal olduğunu söyledi. Daha önce Real Madrid, Tottenham, Atletico Madrid ve Manchester United formaları giyen İspanyol sol bek, ilk antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MESSI'Yİ İZLEMEK BİLE AYRICALIK" 

Messi ile aynı sahayı paylaşmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu vurgulayan Reguilon, "Inter Miami'de olmak ve Lionel Messi ile sahada olmak adeta bir rüya. Herhangi bir futbolcu için onu ısınırken bile izlemek inanılmaz bir deneyim." ifadelerini kullandı.



"BEKLEDİĞİMDEN ÇOK DAHA SICAK BİR KARŞILAMA OLDU"

Takımdaki eski Barcelona oyuncularının kendisini nasıl karşıladığı sorulan Reguilon, yaşadığı sürprizi gizlemedi:

"Beklediğimden çok daha iyiydi. Sahada olan sahada kalır. Karşılama inanılmazdı, en güzel hayallerimde bile böyle bir şey beklemiyordum."

JORDI ALBA YORUMU

Inter Miami'de Jordi Alba'nın yerini aldığı hatırlatılan Reguilón, deneyimli sol bek için büyük övgüde bulundu:

"Jordi'nin yeri doldurulamaz. O, İspanya tarihinin en iyi sol beki."

