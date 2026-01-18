Reguilon'dan Inter Miami ve Messi itirafı!

Sergio Reguilon, Inter Miami'ye imza atmasının ardından yaptığı açıklamalarda, Lionel Messi ile aynı takımda oynamanın kendisi için büyük bir hayal olduğunu söyledi. Daha önce Real Madrid, Tottenham, Atletico Madrid ve Manchester United formaları giyen İspanyol sol bek, ilk antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"MESSI'Yİ İZLEMEK BİLE AYRICALIK"



Messi ile aynı sahayı paylaşmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu vurgulayan Reguilon, "Inter Miami'de olmak ve Lionel Messi ile sahada olmak adeta bir rüya. Herhangi bir futbolcu için onu ısınırken bile izlemek inanılmaz bir deneyim." ifadelerini kullandı.

Takımdaki eski Barcelona oyuncularının kendisini nasıl karşıladığı sorulan Reguilon, yaşadığı sürprizi gizlemedi:Inter Miami'de Jordi Alba'nın yerini aldığı hatırlatılan Reguilón, deneyimli sol bek için büyük övgüde bulundu: