Fenerbahçe penaltı bekledi, VAR vermedi

Fenerbahçe, Başakşehir maçının 14. dakikasında penaltı bekledi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Edin Dzeko, 14. dakikada ceza sahası içine girmek üzereyken Leo Duarte ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.
Hakem Burak Pakkan, topun taca çıkmasının ardından Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo, yaklaşık 1 dakikalık incelemenin ardından oyunun devam etmesini istedi.
Fenerbahçeli futbolcular, oyunun devam etmesi kararına tepki gösterdi.
Edin Dzeko, 14. dakikada ceza sahası içine girmek üzereyken Leo Duarte ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.
Hakem Burak Pakkan, topun taca çıkmasının ardından Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo, yaklaşık 1 dakikalık incelemenin ardından oyunun devam etmesini istedi.
Fenerbahçeli futbolcular, oyunun devam etmesi kararına tepki gösterdi.