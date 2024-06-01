Karşıyaka'da tarihi uzlaşma tamam

Karşıyaka Spor Kulübü'nde seçimli olağan genel kurul öncesi Başkan İlker Ergüllü yönetimi ve kulübü 5.5 yıl yöneten Eski Başkan Turgay Büyükkarcı arasındaki uzlaşma resmiyete döküldü.Geçen yıl tartışmalı geçen 12 Ağustos 2023'teki son seçimli kongrede ibra edilmeyen Turgay Büyükkarcı, kulübe geçmişten kalan tüm alacakları karşılığında sponsorluk desteği verdi. Büyükkarcı yönetimi olağan genel kurulda tekrar ibrayı sunulacak. Yeni yönetimde Büyükkarcı'nın ekibinden isimler de olacak. Konuyla ilgili Mavişehir'deki kulüp merkezinde yapılan basın toplantısında yeni dönemde tüm camiayla barışık bir şekilde kulübü başarıya taşımayı hedefleyen İlker Ergüllü, Karşıyaka olarak ancak birlik içinde sıkıntıları aşabileceklerini söyledi. Turgay Büyükkarcı ise hep beraber yeşil-kırmızılı kulüp için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.Başkan İlker Ergüllü, toplantıda,dedi.diyen Turgay Büyükkarcı ise,şeklinde konuştu.