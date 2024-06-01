Karşıyaka'da İlker Ergüllü tekrardan seçildi

Karşıyaka Spor Kulübü'nde İlker Ergüllü tekrar başkanlığa seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka'da İlker Ergüllü tekrardan seçildi
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01 Haziran 2024 19:40
Karşıyaka Spor Kulübü olağan seçimli genel kurulunda İlker Mehmet Ergüllü tekrar başkanlığa seçildi.

Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda divan başkanlığını Ahmet Diker'in yaptığı genel kurula 188 üye katıldı.

Tek listeyle girilen seçimde oy birliği ile tekrar başkanlığa seçilen İlker Mehmet Ergüllü'nün listesinde Mustafa Karabağlı, Rıdvan Gürgönül, Sertaç İnamlık, Yücel Yetik, İlker Akpınar, Demir Çelik, Hatice Özalp, Gökhan Şensan, Özgür Okan, Mehmet Karal, Bahri Ekmekçioğlu, Barbaros Karadağ, Onur Münüp Güner, Mehmet Yaya yer aldı.

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