Balıkesirspor'da kongre 7 Haziran'da yapılacak

TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, olağan genel kurulun 7 Haziran'da gerçekleştireleceğini açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'da kongre 7 Haziran'da yapılacak
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01 Haziran 2024 17:19
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da olağan genel kurul 7 Haziran'da gerçekleşecek.

Henüz başkan adayının çıkmadığı kırmızı-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün olağan genel kurulunun çoğunluk aranan ilk toplantısı dün saat 19.00'da Karesi AVM'de yapılmış, ancak gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Bir sonraki genel kurul toplantısı 7 Haziran cuma günü saat 19:00'da yine aynı adreste gerçekleştirilecektir" denildi.

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