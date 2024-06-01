Ali Koç'un teklifine Dursun Özbek'ten sert yanıt

Kalamış'ta yaşanan olaylar sonrası Ali Koç'un Galatasaray armasını yenileme teklifi ve Dursun Özbek'in tepkisi gündeme oturdu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'un teklifine Dursun Özbek'ten sert yanıt
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01 Haziran 2024 10:10
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gergin geçen sezonun artçı şoku Kalamış'ta patlak verdi.

Hatırlanacağı gibi Ali Koç'un Faruk Ilgaz Tesisleri'nde genel kurul üyeleriyle gerçekleştirdiği buluşma, bitişikteki Galatasaray'ın Kalamış Tesisleri'ndeki şampiyonluk kutlamasıyla kesişti.

Taraflar arasında olaylar çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, tesisin girişindeki Galatasaray armasını söktü.

"ALİ KOÇ'UN HAREKETİ JEST DEĞİL"

Ali Koç, "Galatasaray armasını biz yaptıralım" teklifinde bulundu. Özbek'e göre Koç'un hareketi bir jest değil. Sarı-kırmızılılar, yaşananların hafifletilmeye çalışıldığına inanıyor.

"ARMA BİZİM KULÜP BİZİM"

Edinilen bilgilere göre Özbek, kurmaylarına, "Arma bizim, kulüp bizim... Gerekeni biz yaparız. Yapılan yanlış böyle unutturulamaz. İşin peşini bırakmayız" dedi.

Galatasaray'ın bu yönde bir girişimi hiçbir şekilde kabul etmeyeceği belirtildi. 

 
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