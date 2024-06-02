Mats Hummels: "Cesur ve kaliteli oynadık"

Borussia Dortmund'un kaptanı Mats Hummels, Real Madrid maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mats Hummels: 'Cesur ve kaliteli oynadık'
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02 Haziran 2024 01:03
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 2-0 mağlup olan Borussia Dortmund'da takımın kaptanı Mats Hummels karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cesur bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Mats Hummels şu ifadeleri kullandı:

"Harika bir maç çıkardık. Burada kendimizi gösterdiğimiz için takımımla gurur duyuyorum. Cesur ve kaliteli oynadık. Sadece gol atamadık."

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