Manchester United, Crystal Palace forması giyen Michael Olise'yi transfer listesine ekledi.



ÖNCELİKLERDEN BİRİ



İngiliz medyasında yer alan haberde, Manchester United'ın, 22 yaşındaki futbolcuyu transfer önceliklerinden biri olarak belirlediği vurgulandı.



Olise'nin de Manchester United'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.



PİYASA DEĞERİ



Crystal Palace ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Olise'nin güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.



22 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de geride kalan sezonda 19 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.





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