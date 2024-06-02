Toni Kroos, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi ile veda etti

Real Madrid'in efsane isimlerinden olan Toni Kroos, emeklilik kararını almasının ardından Real Madrid ile son maçına çıktı.



Alman yıldız, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in Borussia Dortmund'u 2-0 yenmesiyle birlikte kariyerini Şampiyonlar Ligi Kupası ile sonlandırmayı başardı.



Maç içinde etkili bir performans gösteren Kroos, rakip kaleye etkili şutlarıyla kaleciyi zorlasa da golü bulamadı.



Kroos, karşılaşmanın 85. dakikasında tüm tribünler tarafından alkışlanarak kenara geldi ve yerini Modric'e bıraktı.



REAL MADRID'DE KAZANDIĞI KUPALAR



2014'ten bu yana Real Madrid formasını giyen Toni Kroos, kulübüyle 5 Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya La Liga, 1 İspanya Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası kazandı.



Real Madrid ile toplamda 464 maça çıkan Kroos, 28 gol ve 98 asistlik performans sergiledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU