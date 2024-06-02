Valverde: 'Şimdiden 16. Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyoruz'

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 yenip 15. kez kupanın sahibi oldu.



Maçın ardından Real Madridli futbolcu Fede Valverde ilginç bir yorumda bulundu.



Valverde mikrofonun başına gelerek, "Şimdiden 16. Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Sözlerine devam eden yıldız isim, "Özellikle ilk yarıda gerçekten acı çektik, çünkü Dortmund gerçekten iyi oynadı. Kontralarda çok hızlıydılar ve bazı net şansları vardı. Rakibimizi tebrik ediyorum. Ayrıca kazandığımız için çok mutluyum." dedi.



Valverde son olarak, "Patron dengeyi değiştirmek için bazı küçük değişiklikler yaptı. Beni birkaç kez çağırdı ve onun az ya da çok ne istediğini anladım ve 4-3-3'e döndüğümüzde ona yardımcı oldu. Ancelotti maçı bize kazandırdı." sözlerini sarf etti.





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