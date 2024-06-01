Karadeniz Off-Road'ın ilk ayağı başladı

Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayak yarışları, seremoni startıyla Iğdır'da başladı.
Iğdır Valiliği ve Iğdır Off-Road Spor Kulübü iş birliğinde Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Erhacı kırsalında düzenlenen etkinliğe, 56 sporcu 23 araçla katıldı.
Sporcular, Iğdır Milet Bahçesi'nde seremoni startının verilmesiyle araçlarıyla parkurda tur attı.
Iğdır Off-Road Spor Kulübü Başkanı Sadık Polat, basın mensuplarına, uzun yıllardır kentte böyle bir etkinlik yapmanın hayalini kurduklarını söyledi.
Iğdır Valiliği ve Iğdır Off-Road Spor Kulübü iş birliğinde Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Erhacı kırsalında düzenlenen etkinliğe, 56 sporcu 23 araçla katıldı.
Sporcular, Iğdır Milet Bahçesi'nde seremoni startının verilmesiyle araçlarıyla parkurda tur attı.
Iğdır Off-Road Spor Kulübü Başkanı Sadık Polat, basın mensuplarına, uzun yıllardır kentte böyle bir etkinlik yapmanın hayalini kurduklarını söyledi.
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