Süper Lig'de 17 teknik direktör belli!

Süper Lig'de 2024/2025 sezonunda mücadele edecek 19 takımın 17'si teknik direktörlerini belirledi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Süper Lig'de 17 teknik direktör belli!
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01 Haziran 2024 17:16
Son güncelleme 01 Haziran 2024 17:19
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.

Ligde gelecek sezon 19 takım mücadele edecek. 19 takımdan 17 takımın teknik direktörleri belli oldu. Sadece Beşiktaş ve Samsunspor'un şu an için teknik direktörleri belirsizliğini koruyor.

İşte o liste:

Adana Demirspor: Hikmet Karaman
Alanyaspor: Fatih Tekke
Antalyaspor: Alex de Souza
Başakşehir: Çağdaş Atan
Beşiktaş: -
Bodrum FK: İsmet Taşdemir
Ç.Rizespor: İlhan Palut
Eyüpspor: Arda Turan
Fenerbahçe: Jose Mourinho (KAP'a görüşmelere başlandığı açıklandı)
Galatasaray: Okan Buruk
Gaziantep FK: Selçuk İnan
Göztepe: Stanimir Stoilov
Hatayspor: Özhan Pulat
Kasımpaşa: Sami Uğurlu
Kayserispor: Burak Yılmaz
Konyaspor: Ali Çamdalı
Samsunspor: -
Sivasspor: Bülent Uygun
Trabzonspor: Abdullah Avcı

 

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