Süper Lig'de 17 teknik direktör belli!

✅Adana Demirspor: Hikmet Karaman

✅Alanyaspor: Fatih Tekke

✅Antalyaspor: Alex de Souza

✅Başakşehir: Çağdaş Atan

❌Beşiktaş: -

✅Bodrum FK: İsmet Taşdemir

✅Ç.Rizespor: İlhan Palut

✅Eyüpspor: Arda Turan

✅Fenerbahçe: Jose Mourinho

✅Galatasaray: Okan Buruk

✅Gaziantep: Selçuk…



— Sporx (@sporx) June 1, 2024

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.Ligde gelecek sezon 19 takım mücadele edecek. 19 takımdan 17 takımın teknik direktörleri belli oldu. Sadece Beşiktaş ve Samsunspor'un şu an için teknik direktörleri belirsizliğini koruyor.Adana Demirspor: Hikmet KaramanAlanyaspor: Fatih TekkeAntalyaspor: Alex de SouzaBaşakşehir: Çağdaş AtanBeşiktaş: -Bodrum FK: İsmet TaşdemirÇ.Rizespor: İlhan PalutEyüpspor: Arda TuranFenerbahçe: Jose Mourinho (KAP'a görüşmelere başlandığı açıklandı)Galatasaray: Okan BurukGaziantep FK: Selçuk İnanGöztepe: Stanimir StoilovHatayspor: Özhan PulatKasımpaşa: Sami UğurluKayserispor: Burak YılmazKonyaspor: Ali ÇamdalıSamsunspor: -Sivasspor: Bülent UygunTrabzonspor: Abdullah Avcı