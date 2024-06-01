Atletico Madrid, yaz transfer döneminde önemli bir golcü transferi gerçekleştirebilir.



İspanyol basınında yer alan habere göre, kulübün teknik direktörü Diego Simeone'nin, Alvaro Morata ve Memphis Depay'ın olası ayrılıkları durumunda yönetimden forvet transferi istediği belirtildi.



Arjantinli teknik adamın, yönetime bir liste sunduğu ve listedeki isimlerden birinin de Sporting'ten Viktor Gyökeres olduğu aktarıldı.



LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER



Simeone'nin listesinde ayrıca; Artem Dovbyk, Alexander Sörloth, Serhou Guirassy, Jonathan David, Santiago Gimenez, Samu Omorodion ve Carlos Martins gibi isimlerin yer aldığı kaydedildi.



SPORTING PERFORMANSI



Sporting'in geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 25 yaşındaki İsveçli golcü Gyökeres, 50 maçta 43 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.





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