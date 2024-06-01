Kadınlar Şampiyonası'nda Filistin çağrısı

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İskoçya ile karşılaşan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta dün oynanan karşılaşma öncesi Filistin destekçisi bir kişi, "İsrail'e kırmızı kart" yazılı tişörtle sahaya girdi.
Kendisini kale direğine zincirleyen Filistin destekçisi, polis müdahalesiyle sahadan çıkarıldı.
Stadın önünde ise karşılaşma boyunca yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta dün oynanan karşılaşma öncesi Filistin destekçisi bir kişi, "İsrail'e kırmızı kart" yazılı tişörtle sahaya girdi.
Kendisini kale direğine zincirleyen Filistin destekçisi, polis müdahalesiyle sahadan çıkarıldı.
Stadın önünde ise karşılaşma boyunca yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
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