Arsenal Victor Osimhen için yeniden devrede

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal gözünü Victor Osimhen'e çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal Victor Osimhen için yeniden devrede
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01 Haziran 2024 17:31
Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluğu kıl payı kaçıran Arsenal yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEF YENİDEN OSIMHEN

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Arsenal gözünü Napoli forması giyen Victor Osimhen'e çevirdi.

Haberin detaylarında Chelsea'nin, 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor ile görüşmelerde sorun yaşaması sebebiyle Arsenal'in devreye girdiği teklif yapmaya hazırlandığı söylendi.

130 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Osimhen için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in bu bedel aşşağısında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağı da iddia edildi.

32 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Napoli formasıyla 32 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 17 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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