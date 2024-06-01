İtalya Serie A takımlarından Monza, yeni teknik direktör arıyor.



Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibinde sözleşmesi bitecek teknik direktör Raffaele Palladino'nun döneminin sona erdiği belirtildi.



TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI



Monza'nın teknik adam arayışında olduğu ve adaylardan birinin Andrea Pirlo olduğu kaydedildi. Kulübün listesinde yer alan diğer isimlerin ise Alessandro Nesta ve Marco Baroni olduğu ifade edildi.



SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR



Serie B ekibi Sampdoria'yı çalıştıran Andrea Pirlo'nun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



TÜRKİYE'DE ÇALIŞTI



45 yaşındaki Pirlo, 2022-2023 sezonunda Türkiye'de Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.





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