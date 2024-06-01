Monza'da teknik direktör adayı: Andrea Pirlo

Monza, teknik direktör adayları arasında Andrea Pirlo'yu da ekledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Monza'da teknik direktör adayı: Andrea Pirlo
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01 Haziran 2024 18:24
İtalya Serie A takımlarından Monza, yeni teknik direktör arıyor.

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibinde sözleşmesi bitecek teknik direktör Raffaele Palladino'nun döneminin sona erdiği belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Monza'nın teknik adam arayışında olduğu ve adaylardan birinin Andrea Pirlo olduğu kaydedildi. Kulübün listesinde yer alan diğer isimlerin ise Alessandro Nesta ve Marco Baroni olduğu ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Serie B ekibi Sampdoria'yı çalıştıran Andrea Pirlo'nun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞTI

45 yaşındaki Pirlo, 2022-2023 sezonunda Türkiye'de Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.

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