Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç gidici

TFF 2. Lig ekibi Altay'da sözleşmesi sona eren kaleci Ozan Evrim Özenç takımla sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç gidici
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01 Haziran 2024 17:15
TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alıp yatırımcı arayışlarına başlayan Altay'da sözleşmesi sona eren kaleci Ozan Evrim Özenç'in takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

Siyah-beyazlı kulüpte 2020-21 sezonundan bu yana görev yapan 31 yaşındaki file bekçisinin transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisi ile sözleşme yenilemeyi düşünmediği belirtildi.

İlk yılında ligde forma şansı bulamadığı Altay'da 2022-23 sezonunda 1'inci Lig'de 21 müsabakada görev yapan Ozan, geçen sezon 13 karşılaşmada takımın kalesini korudu.

Ozan'ın yeni sezon için Ümraniyespor ile anlaştığı iddia edilmişti. Altay'da kontratı biten ve alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen altyapı patentli genç kaleci Mustafa Çalışkan'ın da yuvadan uçmak istediği kaydedildi.

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