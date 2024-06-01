Erden Timur'un yerine Hatipoğlu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'un istifa etmesi durumunda görevlerini İbrahim Hatipoğlu'na verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Erden Timur'un yerine Hatipoğlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2024 13:35
Üst üste kazanılan iki şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Erden Timur, Sportif A.Ş'deki görevine devam etmeyi düşünmüyor.

İstifasını sunacak Timur'un yerine gelecek isim netleşti. Dursun Özbek, futboldan sorumlu olarak İbrahim Hatipoğlu'nu görevlendirecek.

Hatipoğlu'na, Maruf Güneş'in eşlik edeceği gelen haberler arasında yer alıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery