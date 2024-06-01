Erden Timur'un yerine Hatipoğlu

Üst üste kazanılan iki şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Erden Timur, Sportif A.Ş'deki görevine devam etmeyi düşünmüyor.
İstifasını sunacak Timur'un yerine gelecek isim netleşti. Dursun Özbek, futboldan sorumlu olarak İbrahim Hatipoğlu'nu görevlendirecek.
Hatipoğlu'na, Maruf Güneş'in eşlik edeceği gelen haberler arasında yer alıyor.
İstifasını sunacak Timur'un yerine gelecek isim netleşti. Dursun Özbek, futboldan sorumlu olarak İbrahim Hatipoğlu'nu görevlendirecek.
Hatipoğlu'na, Maruf Güneş'in eşlik edeceği gelen haberler arasında yer alıyor.
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