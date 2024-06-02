Arda Güler ilk sezonunda 3 kupa kazandı

Geçtiğimiz sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol deviyle tam 3 kupa kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler ilk sezonunda 3 kupa kazandı
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02 Haziran 2024 00:15
Son güncelleme 02 Haziran 2024 01:50
Fenerbahçe'den sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ilk sezonunda 3 kupa kazandı.

19 yaşındaki milli oyuncu, Real Madrid ile LaLiga, İspanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi yaşadı.

Ayrıca Arda Güler, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ilk Türk futbolcu oldu.

"HEDEFİM 16. ŞAMPİYONLUKTA KİLİT ROL"

Arda Güler sosyal medya hesabından şampiyonluk için şu paylaşımda bulundu:

"İlk sezonum için böylesine güzel bir finalin oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu muhteşem ekibin bir parçası olmak bana gurur ve mutluluk veriyor. En büyük hayalim 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımda önemli bir rol oynamak."

12 MAÇA ÇIKTI

Real Madrid formasıyla sakatlıklar yüzünden yalnızca 12 resmi maça çıkan Arda Güler bu karşılaşmalarda 6 gollük katkı sağladı.



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