Fenerbahçe'den sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ilk sezonunda 3 kupa kazandı.19 yaşındaki milli oyuncu, Real Madrid ile LaLiga, İspanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi yaşadı.Ayrıca Arda Güler, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ilk Türk futbolcu oldu.Arda Güler sosyal medya hesabından şampiyonluk için şu paylaşımda bulundu:Real Madrid formasıyla sakatlıklar yüzünden yalnızca 12 resmi maça çıkan Arda Güler bu karşılaşmalarda 6 gollük katkı sağladı.